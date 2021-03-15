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Мартин Шин, Вупи Голдберг и другие деятели кино призывают Россию прекратить преследование Pussy Riot

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:36

Актеры Мартин Шин, Вупи Голдберг, Европейская киноакадемия и другие видные деятели киноиндустрии подписали письмо правительству России с призывом прекратить судебное преследование двух участниц Pussy Riot — Марии Алехиной и Люси Штейн. Об этом пишет Deadline.

Письмо написала соосновательница группы Надежда Толоконникова, осужденная в 2012 году за перформанс в храме Христа Спасителя. На момент публикации документ также подписали Спайк Джонз, Мария Абрамович, Майк Фаррелл, Миа Фэрроу и другие.

«Очевидно, что Маша и группа в очередной раз стали жертвами охоты на ведьм, проводимой Владимиром Путиным, чтобы заставить молчать всех инакомыслящих и организовать дальнейшие показательные процессы против сторонников Pussy Riot и Навального. Европейская киноакадемия поддерживает Машу, Люсю и их борьбу за права человека в России», — сказал председатель Европейской киноакадемии Майк Дауни.

Штейн и Алехину задержали в Москве в конце января. Их обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований на акции в поддержку Алексея Навального и посадили под домашний арест на два месяца. Участницам Pussy Riot грозит до двух лет тюрьмы.

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