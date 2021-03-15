Критик Ксения Реутова обсудила экранизации романа «Маленькие женщины» в ютьюб-шоу «Экранная копия»

Реутова и Стаховский поговорили о четырех основных экранизациях книги и еще одной, которую зритель, возможно, пропустил. Кроме того, литературный обозревать Галина Юзефович рассказала о том, как Олкотт одной из первых поместила в центр сюжета взросление не мальчика, а девочки.

«Как снимать фильм „Маленькие женщины“, когда в истории кино уже есть эталонное воплощение героинь на экране? Зачем каждому поколению зрителей нужны свои „Маленькие женщины“? Почему в фильмах Джо — центральный персонаж, хотя в книге это не совсем так? Как Грета Гервиг идеально выбрала актера на роль Лори и почему Тимоте Шаламе, возможно, лучше предшественников уловил и воплотил образ соседского мальчишки?» — ответы на такие вопросы попытались дать эксперты.

В предыдущем выпуске «Экранной копии» кинокритик Настасья Горбачевская провела беседу с Евгением Стаховским о романе «Оно» Стивена Кинга и фильмах, основанных на нем. Они разобрали главные экранизации романа, снятые Томми Ли Уоллесом и Анди Мускьетти, обсудили удачи и неудачи этих фильмов. Кроме того, ведущий и критик попытались понять, откуда берется страх перед клоунами и действительно ли существует эта фобия, или она есть только тогда, когда мы в нее верим.