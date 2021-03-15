перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Telegram привлек через облигации 1 млрд долларов 22:35
Около 20 стран приостановили вакцинацию прививкой AstraZeneca. ВОЗ призывает не делать этого 22:07
Hermes выпустит сумки из экокожи, сделанной из грибов 21:58
PxHere Депутатки от «Единой России» предложили убивать животных в приютах. В партии их не поддержали
Депутатки от «Единой России» предложили убивать животных в приютах. В партии их не поддержали 21:15
«Opus magnum завершен»: группа «Кино» выпустила фильм-концерт 20:47
Мартин Шин, Вупи Голдберг и другие деятели кино призывают Россию прекратить преследование Pussy Riot 20:36
Лауреаты «Грэмми», номинанты на «Оскар» и другие новости дня 20:17 Дайджест
H&M перезапустит систему сбора ненужных вещей. Их будут перерабатывать в Ивановской области 19:57
Roman Kondratiev (RomWeb)/Flickr В Крыму отметят годовщину референдума и присоединения к России, несмотря на коронавирус
В Крыму отметят годовщину референдума и присоединения к России, несмотря на коронавирус 19:10
Ватикан отказался благословлять однополые союзы, поскольку они не соответствуют замыслам Бога 18:59
Критик Ксения Реутова обсудила экранизации романа «Маленькие женщины» в ютьюб-шоу «Экранная копия» 18:49
«Наш дружелюбный концлагерь»: Навальный подтвердил, что находится в ИК-2 «Покров» 18:31
Энтони Маки тренируется с щитом Капитана Америки в финальном трейлере «Сокола и Зимнего Солдата» 17:52
Нина Церетилова/Instagram Суд в Дагестане забрал троих детей у женщины из‑за татуировок и пирсинга
Суд в Дагестане забрал троих детей у женщины из‑за татуировок и пирсинга 17:34
Илон Маск объявил себя «технокоролем» в Tesla, а финдиректора назвал «мастером над монетой» 17:21
«Земля кочевников», «Манк» и «Борат»: объявлены номинанты премии «Оскар-2021» 17:10
Тайка Вайтити не понимает, за что саундтреку к «Кролику Джоджо» вручили «Грэмми» 16:31
«Дорогие товарищи!» Кончаловского и «Гунда» Косаковского не поедут на «Оскар» 16:12
Моргенштерн устроился на работу в Альфа-банк. Он будет отвечать за работу с молодежью 16:07
NTS/YouTube Aphex Twin продал NFT своей цифровой картины за 128 тыс. долларов
Aphex Twin продал NFT своей цифровой картины за 128 тыс. долларов 16:05
Отключить рекламу

В Крыму отметят годовщину референдума и присоединения к России, несмотря на коронавирус

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:10

Глава Крыма Сергей Аксенов внес поправки в документ о режиме повышенной готовности и разрешил провести праздничные мероприятия, посвященные седьмой годовщине референдума о присоединении полуострова к РФ. Два дня крымчане буду отмечать праздник, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий из‑за пандемии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно поправкам, 16 и 18 марта в Крыму пройдет ряд муниципальных акций, в частности, традиционный автопробег мотоклуба «Ночные волки» из Симферополя в Севастополь. Концерты и другие массовые мероприятия власти пока не анонсировали.

13 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе намечено более 140 мероприятий, связанных с годовщиной присоединения к России. Среди них концерт-митинг на центральной площади с участием группы «Любэ».

Режим повышенной готовности из‑за угрозы коронавируса действует в Крыму и Севастополе с 17 марта 2020 года.

События недели на afisha.ru
драма
Земля кочевников
Этапный фильм Хлои Чжао, которая еще зависла между авторским независимым кино и «Марвелом»
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» убивает людей в фильме Ильи Найшуллера
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Теги
Ночные волки
Люди
Сергей Аксенов
Михаил Развожаев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить