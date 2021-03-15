В Крыму отметят годовщину референдума и присоединения к России, несмотря на коронавирус

Глава Крыма Сергей Аксенов внес поправки в документ о режиме повышенной готовности и разрешил провести праздничные мероприятия, посвященные седьмой годовщине референдума о присоединении полуострова к РФ. Два дня крымчане буду отмечать праздник, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий из‑за пандемии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно поправкам, 16 и 18 марта в Крыму пройдет ряд муниципальных акций, в частности, традиционный автопробег мотоклуба «Ночные волки» из Симферополя в Севастополь. Концерты и другие массовые мероприятия власти пока не анонсировали.

13 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе намечено более 140 мероприятий, связанных с годовщиной присоединения к России. Среди них концерт-митинг на центральной площади с участием группы «Любэ».

Режим повышенной готовности из‑за угрозы коронавируса действует в Крыму и Севастополе с 17 марта 2020 года.