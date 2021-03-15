перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Энтони Маки тренируется с щитом Капитана Америки в финальном трейлере «Сокола и Зимнего Солдата» 17:52
Нина Церетилова/Instagram Суд в Дагестане забрал троих детей у женщины из‑за татуировок и пирсинга
Суд в Дагестане забрал троих детей у женщины из‑за татуировок и пирсинга 17:34
Илон Маск объявил себя «технокоролем» в Tesla, а финдиректора назвал «мастером над монетой» 17:21
«Земля кочевников», «Манк» и «Борат»: объявлены номинанты премии «Оскар-2021» 17:10
Тайка Вайтити не понимает, за что саундтреку к «Кролику Джоджо» вручили «Грэмми» 16:31
«Дорогие товарищи!» Кончаловского и «Гунда» Косаковского не поедут на «Оскар» 16:12
Моргенштерн устроился на работу в Альфа-банк. Он будет отвечать за работу с молодежью 16:07
NTS/YouTube Aphex Twin продал NFT своей цифровой картины за 128 тыс. долларов
Aphex Twin продал NFT своей цифровой картины за 128 тыс. долларов 16:05
Два петербуржца представлялись полицейскими и убеждали пенсионеров выбрасывать деньги из окон 15:18
Драма «Супернова» может выйти в российский прокат в необрезанной версии 15:10
Производителей гаджетов обяжут предустанавливать в браузеры российский поисковик 14:37
На редакцию «Новой газеты» совершена химическая атака. На месте работают спецслужбы 14:33
Танцы на улицах Нью-Йорка в трейлере киномюзикла «На высоте мечты» 13:09
Алексей Навальный/YouTube Союз кинематографистов вышел из числа учредителей «Белого слона», отказавшись награждать Навального
Союз кинематографистов вышел из числа учредителей «Белого слона», отказавшись награждать Навального 12:25
В новом тизере «Круэллы» Эмма Стоун становится злодейкой под трек Нэнси Синатры 11:31
В России выявили 9437 новых случаев коронавируса 11:25
Опрос: почти четверти россиян после увольнения денег не хватит и на неделю 11:00
Эпичные сражения во втором официальном трейлере режиссерской версии «Лиги справедливости» 10:10
Grammy/Twitter Бейонсе, Тейлор Свифт и Imanbek: названы победители премии «Грэмми-2021»
Бейонсе, Тейлор Свифт и Imanbek: названы победители премии «Грэмми-2021» 9:45
За полярниками, оставшимися в Антарктиде из‑за пандемии, приплыло судно Вчера в 21:06
Отключить рекламу

Энтони Маки тренируется с щитом Капитана Америки в финальном трейлере «Сокола и Зимнего Солдата»

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:52

Студия Marvel Entertainment представила финальный трейлер сериала «Сокол и Зимний Солдат». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В видео Сокол тренируется с щитом Капитана Америки и осознает, что должен стать символом нового времени для народа США. Вместе с Зимним Солдатом он сражается с многочисленными злодеями в небе и на земле.

Одним из антагонистов героев станет Земо — преступник, который разбил команду «Мстителей» в «Противостоянии». Теперь он хочет разобраться с оставшимися героями. Кроме того, правительство создаст Агента США — он попытается помешать планам Сэма Уилсона и Баки Барнса, чтобы защитить интересы государства.

В главных ролях снялись Энтони Маки и Себастьян Стэн. Поставила сериал режиссер «Карточного домика» и «Рассказа служанки» Кари Скогланд. Премьера первых эпизодов состоится на стриминговом сервисе Disney+ 19 марта.

События недели на afisha.ru
драма
Земля кочевников
Этапный фильм Хлои Чжао, которая еще зависла между авторским независимым кино и «Марвелом»
классика
Вивальди «Времена года»
Главный хит барокко с лучшим камерным ансамблем Москвы
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» убивает людей в фильме Ильи Найшуллера
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени

Другие материалы по темам

Люди
Энтони Маки
Себастьян Стэн
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить