Энтони Маки тренируется с щитом Капитана Америки в финальном трейлере «Сокола и Зимнего Солдата»

В видео Сокол тренируется с щитом Капитана Америки и осознает, что должен стать символом нового времени для народа США. Вместе с Зимним Солдатом он сражается с многочисленными злодеями в небе и на земле.

Студия Marvel Entertainment представила финальный трейлер сериала «Сокол и Зимний Солдат». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Одним из антагонистов героев станет Земо — преступник, который разбил команду «Мстителей» в «Противостоянии». Теперь он хочет разобраться с оставшимися героями. Кроме того, правительство создаст Агента США — он попытается помешать планам Сэма Уилсона и Баки Барнса, чтобы защитить интересы государства.

В главных ролях снялись Энтони Маки и Себастьян Стэн. Поставила сериал режиссер «Карточного домика» и «Рассказа служанки» Кари Скогланд. Премьера первых эпизодов состоится на стриминговом сервисе Disney+ 19 марта.