«Наш дружелюбный концлагерь»: Навальный подтвердил, что находится в ИК-2 «Покров»

Политик Алексей Навальный выложил пост в своем инстаграме, в котором подтвердил, что находится в колонии ИК-2 в Покрове, и передал привет из «Сектора усиленного контроля А».

В своем «письме» он рассказал про условия содержания и сравнил колонию с «концлагерем в 100 километрах от Москвы». Он отметил, с какой вежливостью относятся работники ИК-2 «Покров» к заключенным. Например, мат и жаргонные слова запрещены, а при малейших нарушениях правил, зафиксированных видеокамерами, составляют рапорт.

Политик не заметил случаев насилия над заключенными и рассказал, как каждую ночь его будят и проверяют, на месте ли «склонный к побегу». «Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно. Так что в целом у меня все хорошо», — закончил послание Навальный.