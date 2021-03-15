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«Наш дружелюбный концлагерь»: Навальный подтвердил, что находится в ИК-2 «Покров»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:31

Политик Алексей Навальный выложил пост в своем инстаграме, в котором подтвердил, что находится в колонии ИК-2 в Покрове, и передал привет из «Сектора усиленного контроля А».

В своем «письме» он рассказал про условия содержания и сравнил колонию с «концлагерем в 100 километрах от Москвы». Он отметил, с какой вежливостью относятся работники ИК-2 «Покров» к заключенным. Например, мат и жаргонные слова запрещены, а при малейших нарушениях правил, зафиксированных видеокамерами, составляют рапорт.

Политик не заметил случаев насилия над заключенными и рассказал, как каждую ночь его будят и проверяют, на месте ли «склонный к побегу». «Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно. Так что в целом у меня все хорошо», — закончил послание Навальный.

Фотография, опубликованная Навальным в инстаграме, не новая. Она была сделана примерно в 2013 году.

За 10 минут до поста Навального «Открытые медиа» узнали, что политик находится в ИК-2 «Покров». Корреспондент издания перевел на его личный счет 1312 рублей, после чего перевод зачислила бухгалтерия колонии. ИК может принять платеж только в том случае, если осужденный действительно в ней находится.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года шесть месяцев и две недели.

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