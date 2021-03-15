Илон Маск объявил себя «технокоролем» в Tesla, а финдиректора назвал «мастером над монетой»

Американский миллиардер и исполнительный директор компании Tesla Илон Маск наделил себя званием «технокороля» (Technoking) внутри корпорации, а финансовый директор Зак Киркхорн теперь именуется как «мастер над монетой» (Master of Coin). На это обратил внимание The Verge.

Коллеги обозначили свои «титулы» в заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Однако сами же в документе подчеркнули, что это не более чем шутка и они не собираются менять свои официальные должности и их названия.

Теперь рядом с их занимаемой позицией в компании будет написано «технокороль» и «мастер над монетой». Последний, вероятно, является отсылкой к «Игре престолов» — так называли члена Малого совета, который отвечал за королевскую казну.

До этого Илон Маск уже игрался с названиями и подшучивал над формальностями. Недавно бизнесмен объявил, что построит собственный город в Техасе и назовет его Звездная База. Скорее всего, для этого он переименует техасскую деревню Бока-Чика — там уже расположен его космодром SpaceX.