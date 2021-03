Aphex Twin продал NFT своей цифровой картины за 128 тыс. долларов

Aphex Twin заявил, что потратит часть денег на поддержку озеленительных программ или на самостоятельную высадку деревьев.

Невзаимозаменяемый токен — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

Ранее распродажу своего цифрового искусства через систему NFT устроила певица Граймс. Некоторые произведения, которые она создала со своим братом Маком, сопровождаются специально записанной музыкой. Среди них — треки «Mars Theme», «Ærythe» и «Anhedonia».

В прошлом году Aphex Twin выпустил сразу шесть новых треков на своем секретном аккаунте в SoundCloud. Один из новых треков — «qu 1» — содержит послание его покойному отцу: «See you on the other side, dad» («Увидимся на другой стороне, отец»).