Aphex Twin продал NFT своей цифровой картины за 128 тыс. долларов

Артист создал работу под названием «afx\/weirdcore\blockscanner» совместно со своим творческим партнером Weirdcore, занимающимся визуальным искусством. Она была выставлена на маркетплейсе Foundation в течение 24 часов со стартовой стоимостью 1773 доллара. Финальную сумму в 127 862 доллара предложил пользователь по имени @artoninternet.

Британский электронный музыкант Aphex Twin продал на аукционе невзаимозаменяемый токен (NFT) своей цифровой картины за 128 тыс. долларов. Об этом сообщает NME.

Aphex Twin заявил, что потратит часть денег на поддержку озеленительных программ или на самостоятельную высадку деревьев.

Невзаимозаменяемый токен — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

Ранее распродажу своего цифрового искусства через систему NFT устроила певица Граймс. Некоторые произведения, которые она создала со своим братом Маком, сопровождаются специально записанной музыкой. Среди них — треки «Mars Theme», «Ærythe» и «Anhedonia».

В прошлом году Aphex Twin выпустил сразу шесть новых треков на своем секретном аккаунте в SoundCloud. Один из новых треков — «qu 1» — содержит послание его покойному отцу: «See you on the other side, dad» («Увидимся на другой стороне, отец»).