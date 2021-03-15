Два петербуржца представлялись полицейскими и убеждали пенсионеров выбрасывать деньги из окон

Полиция Петербурга задержала двух братьев, представлявшихся сотрудниками МВД, за телефонное мошенничество. Об этом пишет «Интефракс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

По данным полиции, старший брат, представляясь правоохранителем, обзванивал жителей Петербурга и сообщал о виновности их родственников в серьезных ДТП. Обещая освободить их от ответственности, злоумышленник выманивал деньги. При этом плату за «помощь» жертвы передавали бесконтактным способом — сбрасывали в пакетах из окон квартир, где затем ее подбирал младший брат.

Правоохранителям удалось установить восемь пострадавших, в основном это люди пожилого возраста. Одна из них — 88-летняя петербурженка — скинула в окно 400 тыс. рублей, испугавшись уголовного преследования дочери. Общая сумма ущерба от действий мошенников, по предварительны данным, составила около 2 млн рублей.

По установленным фактам заведены дела по статье 159 УК («Мошенничество»). Сейчас задержанные находятся в статусе подозреваемых. Полиция ищет, к каким еще мошенническим эпизодам могут быть причастны фигуранты. Старший брат был ранее судим за несколько имущественных преступлений и за наркотики.