Тайка Вайтити не понимает, за что саундтреку к «Кролику Джоджо» вручили «Грэмми»

Правда, сам Вайтити удивился победе своего фильма. В благодарственной речи он пошутил , что «теперь они дарят статуэтки кому угодно», и поблагодарил организаторов за «подарок».

Фильм режиссера Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» стал одним из победителей «Грэмми-2021», удостоившись премии в номинации «Лучший сборный саундтрек для визуального медиа».

В картине «Кролик Джоджо», кроме оригинального саундтрека Майкла Джаккино, звучат песни The Beatles, Тома Уэйтса, Роя Орбисона, Дэвида Боуи — в версиях на немецком языке.

В ночь с 14 на 15 марта прошла 63-я церемония вручения премии «Грэмми», где также награждают статуэтками создателей музыки в кино. Певица Билли Айлиш унесла статуэтку за композицию «No Time to Die» к фильму «Не время умирать». Полный список лауреатов можно посмотреть здесь.

Многие артисты неоднократно критиковали «Грэмми» за необъективность или расовую предвзятость. На днях The Weeknd отказался представлять свои песни на музыкальной премии и обвинил ее в коррумпированности.