Драма «Супернова» может выйти в российский прокат в необрезанной версии

Фильм про гомосексуальную пару «Супернова» может выйти в российский прокат без вырезанных сцен. Об этом «Интерфаксу» сообщили представители компании World Pictures, занимающейся прокатом картины в России.

В организации отметили, что желающие увидеть полную версию картины с Колином Фертом и Стэнли Туччи, могут обратиться с просьбой в кинотеатры, которые, по словам собеседников агентства, оперативно реагируют на такие запросы. Площадкам, которые решат выпустить в прокат драму без вырезанных сцен, прокатчик предоставит ее после разрешения от Министерства культуры.

«По нашему мнению, суть и посыл фильма не в проблемах ЛГБТ, а в другом — в любви, в поддержке, в боли утраты близкого человека, в спасении и в свободе выбора. Странно, но на фоне бурных обсуждений фильма многие об этом почему‑то предпочитают не говорить», — заявили в World Pictures.

На недостающие несколько минут в картине на прошлой неделе обратили внимание читатели и автор телеграм-канала «#содомиумора».

«Супернова» рассказывает об отношениях гей-пары, в которой один из партнеров столкнулся с деменцией. Кинокритик Ефим Гугнин в своей рецензии написал, что прокатная компания World Pictures пытается представить драму как «историю о двух очень, ну очень близких гетеросексуальных друзьях, которые путешествуют по памятным местам в Англии». Он отметил, что прокатчик попросил кинокритиков не акцентировать внимание на вырезанной сцене и ее контексте в истории.

По мнению Гугнина, это не больше чем акт самоцензуры из‑за страха скандала и закона о гей-пропаганде. Однако «Супернова» вышла в прокат с маркировкой «18+», а закон распространяется на несовершеннолетних, поэтому вариант с отказом кинотеатров показывать картину маловероятен.

Посмотревшие картину в оригинале рассказали что из фильма пропала как минимум одна сцена, в которой пара пытается заняться сексом, но дело ограничивается поцелуями. В телеграм-канале «#содомиумора» подчеркнули важность сцены в смысловом контексте ленты, причем зрителю даже в сокращенной версии понятно, что герои Ферта и Туччи не просто близкие друзья, а влюбленная пара в длительных отношениях, и авторы картины не уделяют особого внимания их ориентации.