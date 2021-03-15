Производителей гаджетов обяжут предустанавливать в браузеры российский поисковик

Производители гаджетов будут обязаны с 1 июля предустанавливать в браузер по умолчанию российский поисковик. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Какой именно поисковик — правительство определит позже. Новые правила касаются смартфонов, ноутбуков, ПК и Smart TV.

«Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», — считают в министерстве.

Участники рынка в разговоре с «Коммерсантом» назвали главным заинтересованным лицом в этой инициативе «Яндекс». При этом в самой компании заявили, что самым оптимальным решением будет создать окно выбора, чтобы пользователь мог сам решить, каким поисковиком пользоваться.

«Оно может сделать рынок более конкурентным, повысить качество поиска и улучшить пользовательский опыт. Вне зависимости от того, какой поисковик они предпочтут», — цитирует сообщение пресс-службы «Яндекса» «Код Дурова».

В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты. Изначально он должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, но срок несколько раз передвигали — в конечном счете до 1 апреля 2021 года.

В январе 2021 года правительство утвердило список приложений, обязательных к предустановке. В него попали приложение «Яндекса» и его сервисы — «Браузер», «Карты» и «Диск», почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент «Маруся», OK Live, «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», Kaspersky Internet Security и Applist.ru.