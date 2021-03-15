На редакцию «Новой газеты» совершена химическая атака. На месте работают спецслужбы

На здание, где расположена редакция «Новой газеты», совершена химическая атака. В помещениях стоит резкий химический запах, который чувствуют как сами журналисты, так и сотрудники других организаций, сообщает само издание.

На месте работают МЧС, МВД и ФСБ — здание редакции по адресу Потаповский переулок, 3, представляет собой режимный объект. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено. Источник атаки пока не установлен.

По словам работников редакции, изучавших дело о нападении на журналистку Юлию Латынину, запахи напоминают неустановленный едкий газ, которым в 2017 году обрызгали дом и машину Латыниной.

В 2017 году неизвестные прислали в редакцию конверт на имя генерального директора «Новой газеты». На нем было написано «С праздником Пасхи!», почтовый индекс и стояла пометка «Грозный», а внутри — неизвестный белый порошок.

В октябре следующего года к зданию редакции привезли три клетки с овцами, на которых надели жилетки «Пресса». В том же году неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова и оставили корзину с отрезанной головой барана и угрозами всей команде «Новой газеты».