перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Алексей Навальный/YouTube Союз кинематографистов вышел из числа учредителей «Белого слона», отказавшись награждать Навального
Союз кинематографистов вышел из числа учредителей «Белого слона», отказавшись награждать Навального 12:25
В новом тизере «Круэллы» Эмма Стоун становится злодейкой под трек Нэнси Синатры 11:31
В России выявили 9437 новых случаев коронавируса 11:25
Опрос: почти четверти россиян после увольнения денег не хватит и на неделю 11:00
Эпичные сражения во втором официальном трейлере режиссерской версии «Лиги справедливости» 10:10
Grammy/Twitter Диджей из Казахстана и много рэперов: названы победители премии «Грэмми-2021»
Диджей из Казахстана и много рэперов: названы победители премии «Грэмми-2021» 9:45
За полярниками, оставшимися в Антарктиде из‑за пандемии, приплыло судно Вчера в 21:06
Акционист, пробежавший голым по Красной площади, помещен в психбольницу Вчера в 20:34
«Помолитесь за меня»: бывший президент Польши записал прощальное видео перед операцией на сердце Вчера в 20:32
Лондонская полиция разогнала акцию памяти, которую посвятили погибшей от рук полицейского Вчера в 19:43
Rod Long/Unsplash Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из‑за подорожавших продуктов
Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из‑за подорожавших продуктов Вчера в 19:18
Финский стартап приготовил мясо из кислорода, азота, углерода и водорода Вчера в 17:58
Масленица в Никола-Ленивце, «Аватар» — вновь самый кассовый фильм и другие новости дня Вчера в 17:56 Дайджест
Uber и Lyft обменяются данными забаненных водителей. Пока только в США Вчера в 17:28
В Омане заблокировали Clubhouse Вчера в 16:58
«Севкабель-порт» создаст вместе с соседней фабрикой новое городское пространство Вчера в 16:31
Akira/Unsplash Власти Херсона признали бродячих кошек частью городской экосистемы
Власти Херсона признали бродячих кошек частью городской экосистемы Вчера в 16:22
Телеканал «Грозный» показал репортаж о задержании чеченок за «колдовство» Вчера в 16:18
Британская компания ищет садовода в Minecraft Вчера в 15:39
В Крыму запустят производство электромобилей. Их будут поставлять в туристические регионы России Вчера в 15:21
Отключить рекламу

Опрос: почти четверти россиян после увольнения денег не хватит и на неделю

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:00

Почти четверть (23%) россиян признались, что столкнутся с финансовыми трудностями менее чем через неделю после увольнения. Об этом сообщает РБК.

Аналитики сервиса HeadHunter провели опрос, согласно которому 20% россиян денег хватит на две недели, 15% — на полтора месяца, 11% — на три месяца, и 4% — на шесть. Только 3% отметили, что у них не будет финансовых проблем без работы.

Большая часть респондентов заявили, что во время поиска работы им не хватало денег, причем у 39% этот вопрос стоял наиболее остро. 44% ищущих работу сказали, что способны справиться с финансовыми трудностями, а 10% назвали их почти незаметными.

Из числа тех, кому при увольнении хватало денег, 56% отметили, что тратили сбережения, и 36% получили поддержку от близких. 22% заявили, что работодатель выплатил им достойную компенсацию, и 13% сказали, что нашли временную работу на фрилансе. Специалисты также выяснили, что 59% не брали деньги в долг, пока искали работу, 23% занимали у родителей, 16% у друзей или родственников, а 11% брали кредит.

Ранее сервис «Работа.ру» провел опрос, согласно результатам которого 76% россиян сталкивались с задержкой заработной платы. 27% из тех, кому приходилось иметь дело с этой проблемой, заявили, что им постоянно откладывают выплаты или не делают их вообще. 11% отметили, что с задержкой сталкивались один раз, и 62% рассказали, что задержки или отказ в выплате происходили неоднократно.

События недели на afisha.ru
драма
Земля кочевников
Этапный фильм Хлои Чжао, которая еще зависла между авторским независимым кино и «Марвелом»
классика
Вивальди «Времена года»
Главный хит барокко с лучшим камерным ансамблем Москвы
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить