Опрос: почти четверти россиян после увольнения денег не хватит и на неделю

Почти четверть (23%) россиян признались, что столкнутся с финансовыми трудностями менее чем через неделю после увольнения. Об этом сообщает РБК.

Аналитики сервиса HeadHunter провели опрос, согласно которому 20% россиян денег хватит на две недели, 15% — на полтора месяца, 11% — на три месяца, и 4% — на шесть. Только 3% отметили, что у них не будет финансовых проблем без работы.

Большая часть респондентов заявили, что во время поиска работы им не хватало денег, причем у 39% этот вопрос стоял наиболее остро. 44% ищущих работу сказали, что способны справиться с финансовыми трудностями, а 10% назвали их почти незаметными.

Из числа тех, кому при увольнении хватало денег, 56% отметили, что тратили сбережения, и 36% получили поддержку от близких. 22% заявили, что работодатель выплатил им достойную компенсацию, и 13% сказали, что нашли временную работу на фрилансе. Специалисты также выяснили, что 59% не брали деньги в долг, пока искали работу, 23% занимали у родителей, 16% у друзей или родственников, а 11% брали кредит.

Ранее сервис «Работа.ру» провел опрос, согласно результатам которого 76% россиян сталкивались с задержкой заработной платы. 27% из тех, кому приходилось иметь дело с этой проблемой, заявили, что им постоянно откладывают выплаты или не делают их вообще. 11% отметили, что с задержкой сталкивались один раз, и 62% рассказали, что задержки или отказ в выплате происходили неоднократно.