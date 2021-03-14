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За полярниками, оставшимися в Антарктиде из‑за пандемии, приплыло судно

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:06

На Южный полюс из Петербурга прибыло судно «Академик Федоров», которое заберет полярников, сидевших на арктических станциях с осени 2020 года. Об этом сообщил геофизик Денис Мельников, выложив фотографию корабля у себя в инстаграме.

«Подошел к концу почти год на станции „Мирный“. Впереди три месяца пути до дома — через пол-Антарктиды, менять зимовочные составы полярников на станциях „Прогресс“, „Новолазаревская“, „Беллинсгаузен“. Потом Кейптаун, Бремерхафен и, наконец-то, Питер. Мой дозор окончен», — написал Мельников.

Он прибыл на пункт «Мирный» около года назад. Когда осенью пришло время возвращаться, выяснилось, что его сменщик из‑за пандемии не смог приплыть на корабле, — и Мельникову пришлось продолжить работу в Антарктиде.

Мельников не терял зря времени и вел дневник, который публиковало издание «Холод». Там полярник рассказывал о своей работе, показывал местных жителей и природные красоты Южного полюса.

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