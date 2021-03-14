За полярниками, оставшимися в Антарктиде из‑за пандемии, приплыло судно

На Южный полюс из Петербурга прибыло судно «Академик Федоров», которое заберет полярников, сидевших на арктических станциях с осени 2020 года. Об этом сообщил геофизик Денис Мельников, выложив фотографию корабля у себя в инстаграме.

«Подошел к концу почти год на станции „Мирный“. Впереди три месяца пути до дома — через пол-Антарктиды, менять зимовочные составы полярников на станциях „Прогресс“, „Новолазаревская“, „Беллинсгаузен“. Потом Кейптаун, Бремерхафен и, наконец-то, Питер. Мой дозор окончен», — написал Мельников.