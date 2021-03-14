«Помолитесь за меня»: бывший президент Польши записал прощальное видео перед операцией на сердце

Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса выложил в фейсбук прощальное видеобращение. Ему предстоит лечь в больницу, чтобы провести операцию на сердце.

«Сегодня я взял слово, потому что не знаю, какова воля неба, — начал Валенса. — Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу».

«Вместе с вами мне удалось многое сделать. Не все получилось, но не из-за моей лени или нежелания. Я делал только то, во что верил, без каких то подтекстов, без подлости, без предательства», — сказал он.