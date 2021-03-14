В России зарегистрировали 10 083 новых случаев коронавируса. Общее число выявленных заражений в стране достигло 4 390 608.

В арт-парке «Никола-Ленивец» отпраздновали Масленицу: Пахом устроил «Великое лежание», а завершился день сожжением 24-метрового «Замка корона-людоеда». Собрали фото и видео с места событий.

Акционист Илья Качаев, пробежавший голым по Красной площади, исчез. Его должны были доставить в психбольницу.

В старой Москве под строительство храмов рассматриваются более 200 участков. 85 проектов планировки уже утвердили.

В Крыму запустят производство электромобилей. Их планируют поставлять в туристические регионы России.

Власти Херсона признали бродячих кошек частью городской экосистемы. Теперь из городского бюджета будут выделять средства на их стерилизацию и прививки.

Территории «Севкабель-порта» и бывшей Фабрики им. Веры Слуцкой объединятся. В результате появится новое городское пространство с общей набережной.

«Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в истории. Этому поспособствовал повторный прокат в Китае, который стартовал 12 марта.

Мэтт Ривз объявил об окончании съемок «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Премьеру картины ждать еще целый год.

В сети появился трейлер фильма «Розовое облако» бразильского режиссера Юли Жербази. Это картина о домашней самоизоляции, снятая до пандемии.

Thundercat и Ace Hashimoto выпустили песню «Vaporwaves». В клипе, выполненном в 8-битной стилистике, музыканты едут по шоссе через пустыню.