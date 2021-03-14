В Омане заблокировали Clubhouse

Власти Омана заблокировали голосовую соцсеть Clubhouse. Об этом сообщает Reuters.

В правительстве заявили, что бан приложения произошел из‑за того, что его официально не зарегистрировали в стране. Оманцы в качестве подтверждения блокировки начали сегодня постить скриншоты с надписью «сообщение об ошибке».

Оманская ассоциация по правам человека обвинила правительство в подражании властям Китая, которые перекрыли доступ граждан к соцсети, чтобы помешать общению людей без цензуры.

Clubhouse — новая соцсеть, в которой можно общаться в «комнатах» с помощью голосовых сообщений. На рост ее популярности повлиял Илон Маск, который провел в ней прямой эфир. Стать пользователем Clubhouse могут только пользователи iPhone, получившие приглашение. Предприимчивые россияне уже продают приглашения на Avito за 100 тыс. рублей.