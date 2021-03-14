«Севкабель-порт» создаст вместе с соседней фабрикой новое городское пространство

Петербургский культурный кластер «Севкабель-порт» объединит свою территорию с бывшей Фабрикой им. Веры Слуцкой, которая находится по соседству. В результате появится новое городское пространство, пишет РБК со ссылкой на куратора «Севкабель-порта» Алексея Онацко.

По его словам, часть уличного пространства может стать общей для резидентов и гостей двух проектов. Команда «Севкабель-порта» консультирует арендатора соседней фабрики — ООО «Мануфактура» — по развитию территории, но инвестиций в нее не делает и не занимается ее управлением.

В пресс-службе ООО «Мануфактура» подтвердили планы по созданию общего пространства. Сейчас компания разрабатывает концепцию проекта, который включает общую с «Севкабель-портом» набережную.

Проектом на объединенной набережной занимается Artletika Creative Studio. Ее генеральный директор Михаил Утеев сказал, что к лету 2021 года на территории, где раньше был забор между «Севкабелем» и Фабрикой имени Слуцкой, появится уличное пространство для рисования, с большим мольбертом и мебелью.

Рядом с «Севкабель-портом» в гавани Васильевского острова планируется также открытие нового поп-ап-пространства. По информации «Психо Daily», оно появится рядом с музыкальным двором площадки «K-30», заняв небольшую часть ангара с танцполом.