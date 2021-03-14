Власти Херсона признали бродячих кошек частью городской экосистемы

Депутаты в украинском городе Херсоне признали кошек частью местной экосистемы. Об этом сообщает Depo Херсон.

Горожане создали онлайн-петицию, которая набрала необходимые для рассмотрения в горсовете 250 подписей. Решение поддержали 30 и 35 депутатов, присутствовавших на сессии.

У некоторых парламентариев инициатива вызвала смех. Они отметили, что скоро им придется рассматривать похожие предложения о мышах, крысах и воробьях. Тогда директор коммунального предприятия «Гарантия» Игорь Семенчев пояснил, что решение горсовета может быть основанием для выделения из бюджета средств на прививки для животных и их стерилизацию.

С петицией к властям Херсона обратились местные зоозащитники. Они призвали депутатов при принятии решения учесть опыт других городов Украины.

Ранее московский Фонд защиты городских животных решил провести перепись кошек. Организация открыла вакансию специалиста по подсчету котиков. Проекту нужны люди, которые будут общаться и опрашивать местных жителей, подкармливающих бездомных животных.