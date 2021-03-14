Телеканал «Грозный» показал репортаж о задержании чеченок за «колдовство»

Перед визитом силовики записали деятельность чеченок на скрытую камеру. На одном из отрывков видно, как женщина на чеченском языке якобы обсуждает стоимость услуги. «Грозный» назвал подозреваемых «колдуньями», использующими в своих обрядах «свинец, ногти и кровь».

Государственный телеканал «Грозный» выложил сюжет, в котором сотрудники правоохранительных органов задерживают жительниц Чечни из‑за подозрения в мошенничестве и оккультной деятельности.

Одной из задержанных оказалась учительница обществознания и истории. Она не признала вину и заявила, что «ничего не помнит».

В репортаже показали «профилактическую беседу» главного специалиста Центра исламской медицины Адама Эльжуркаева. Он назвал колдовство «крайне тяжким грехом в исламе», после чего чеченки раскаялись в «большом грехе».

В Чечне с июля 2019 года усилилось преследование жителей за оккультизм, сообщает «Кавказский узел». Это не первый сюжет «Грозного», где местных жителей обвиняют в занятиях «колдовством», а потом проводят «воспитательную беседу». Центр исламской медицины работает в республике больше 10 лет.