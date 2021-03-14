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В Крыму запустят производство электромобилей. Их будут поставлять в туристические регионы России

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:21

Компания «Эльтавр» займется производством электромобилей в Крыму. Об этом в инстаграме сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Он рассказал, что директора «Эльтавра» Михаила Демурию включили в рабочую группу по развитию электротранспорта, которую создали в министерстве. Выпуск автомобилей будет происходить в пилотном режиме. В случае успеха проекта авто будут поставлять в другие, в первую очередь — туристические регионы России.

«Благодаря налоговым стимулам нашей специальной экономической зоны в Крыму мини-электробусы и электрогрузовички с полуострова скоро уедут в Белоруссию, Армению и Казахстан», — добавил Решетников.

Он отметил, что 90% комплектующих производятся в регионе. Сейчас компания создала 50 машин из 100 запланированных в этом году, и «Эльтавр» намерен увеличивать производство в два раза ежегодно.

В прошлом году свой первый электромобиль представила компания КамАЗ. Модель под рабочим названием «Кама-1» создавали с 2018 года. Ее спроектировали в Санкт-Петербургском политехническом университете.

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