Опрос: чаще всего россияне знакомятся с партнером в интернете или на работе

Треть россиян, которые находятся в отношениях или в браке, познакомились со своей парой в интернете или на работе. Оба эти варианта набрали по 15%, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob.

При этом женщины чаще знакомятся в интернете (19%), чем на работе (17%), а мужчины, напротив: 12% выбрали вариант «работа» и 11% — «интернет».

Следующее по популярности место для знакомства — улица (11%). 7% встретили пару в компании друзей, по 4% опрошенных были знакомы с партнером со школы или университета. Еще 4% впервые увидели друг друга в кафе или ресторане.

Менее популярными оказались знакомства в парке или на отдыхе (по 3%), а также в гостях, в магазине, клубе, на вечеринке и на даче (по 2%). Столько же опрошенных были знакомы с детства или жили в одном доме.

В опросе приняли участие 2 тыс. совершеннолетних россиян из 458 населенных пунктов в разных регионах. Они отвечали на вопросы в период с 19 февраля по 4 марта.

Далеко не все россияне находятся в отношениях или счастливы в них. Декабрьский опрос НИУ ВШЭ и Института социологии ФНИСЦ РАН показал, что 43% жителей страны испытывают одиночество. Этот показатель высокий, но не катастрофичный. Дело в том, что большинство россиян переживают одиночество довольно редко, и только 12,2% — часто или всегда.