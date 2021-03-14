Британская компания ищет садовода в Minecraft

Британская компания WhatShed, занимающаяся благоустройством садовых участков и планировкой конструкций, выложила вакансию виртуального садовода в Minecraft. За час консультации специалист будет получать от 50 фунтов (около пяти тысяч рублей).

Садовод должен помогать клиенту проектировать его сад в игре-«песочнице» и объяснять, что нужно поменять и почему. Также в обязанностях — создание различных вариантов благоустройства сада и дальнейшие консультации. Сама работа удаленная и с гибким графиком, так что компания ищет соискателей со всего мира.

Предпочтение отдадут кандидатам, у которых уже есть опыт работы с ландшафтным дизайном. В требования также входит хорошее знание Minecraft, умение «мыслить творчески» и общаться с людьми. Помимо прочего, у кандидатов должна быть приставка Nintendo Switch, PlayStation или Xbox, а также копия Minecraft и стабильный интернет.

В Minecraft не только разбивают сады, но и строят копии зданий и целых городов, устраивают концерты и открытые лекции. В прошлом году несколько студентов ВШЭ воссоздали в игре корпус вуза на Покровке и организовали торжественное открытие, а японские школьники на карантине провели в игре выпускной.