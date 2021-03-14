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Thundercat и Ace Hashimoto выпустили песню «Vaporwaves»

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:44

Американские музыканты Thundercat и Ace Hashimoto выпустили песню «Vaporwaves». Ее можно послушать на ютьюбе и SoundCloud.

В ролике, выполненном в 8-битной стилистике, Thundercat и Ace Hashimoto едут на спорткаре по шоссе через пустыню. Судя по подписям в выдуманной игре они развили скорость 282 километра в час и перешли на второй уровень.

Ace Hashimoto рассказал, что сейчас готовит к выходу альбом. В «Vaporwaves», по его словам, затрагивается тема экзистенциального кризиса.

Thundercat в прошом году выпустил свой четвертый сольный альбом «It Is What It Is». А здесь вы можете прочитать короткую рецензию на него и на другие музыкальные релизы весны-2020 от Николая Овчинникова.

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