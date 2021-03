Thundercat и Ace Hashimoto выпустили песню «Vaporwaves»

Ace Hashimoto рассказал, что сейчас готовит к выходу альбом. В «Vaporwaves», по его словам, затрагивается тема экзистенциального кризиса.

Thundercat в прошом году выпустил свой четвертый сольный альбом «It Is What It Is». А здесь вы можете прочитать короткую рецензию на него и на другие музыкальные релизы весны-2020 от Николая Овчинникова.