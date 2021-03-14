В «старой» Москве под строительство храмов рассматриваются более 200 участков

В «старой» Москве рассматриваются 204 участка, потенциально подходящих для строительства храмов. Об этом сообщил куратор «программы-200» депутат Владимир Ресин, пишет «Интерфакс».

К середине марта уже подтвердили 85 проектов планировки таких территорий, 11 из них были одобрены в прошлом году. В пресс-службе Ресина уверяют, что храмы на этих участках будут строить только «по мере возникновения потребности москвичей в новых церквях».

В начале года Ресин отчитался о планах по «новой» Москве — там под строительство храмов рассматриваются 70 участков. Из них на 30 начнут возводить церкви уже в этом году.

«Программа-200» была инициирована Патриархом Кириллом в 2009 году и изначально предполагала строительство 200 храмов в шаговой доступности от москвичей. Рубеж в две сотни церквей был преодолен уже в прошлом году, сейчас программа охватывает 240 проектов.