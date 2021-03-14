Китаянка отправилась к доктору из‑за болей в ноге и узнала, что генетически она мужчина

25-летняя девушка с востока Китая после похода к врачу узнала, что генетически она мужчина и интерсекс-человек, передает South China Morning Post. За год до этого

открытия она вышла замуж и пыталась забеременеть.

Пинпин (имя изменено) всегда считала себя женщиной, пока ей не сделали рентген травмированной лодыжки. Снимок показал, что кости девушки перестали развиваться в подростковом возрасте. После полного обследования выяснилось, что у нее нет матки и яичников, зато с рождения присутствует мужская Y-хромосома.

С рождения у девушки не было месячных, но она никогда не сомневалась в своем поле — у нее женская внешность и ее наружные половые органы соответствуют женским. Когда Пинпин была ребенком, гинеколог заверил ее маму, что это не более чем замедленное развитие организма. После неудачных попыток завести ребенка китаянка не стала обращаться к специалистам, поскольку смущалась.

Заместитель директора центра психического здоровья больницы Ху Шаохуа рассказал, что теперь Пинпин придется определится со своим гендером, и, если бы девушка узнала об этом раньше, процесс не был бы таким болезненным. «Чтобы восстановить социальную роль и восстановить семью, потребуется долгий кропотливый процесс под присмотром психологов», — сказал он. Но Пинпин за помощью пока не обращалась.

По словам экспертов, этот случай демонстрирует проблему сексуального образования в Китае. В китайских школах в рамках курса по биологии проводятся уроки полового воспитания, но из‑за неловкости преподаватели часто пропускают эту тему или проводят краткий экскурс.