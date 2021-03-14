перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Крыму запустят производство электромобилей. Их будут использовать в туристических регионах России 15:21
Опрос: чаще всего россияне знакомятся с партнером в интернете или на работе 15:10
Ace Hashimoto/YouTube Thundercat и Ace Hashimoto выпустили песню «Vaporwaves»
Thundercat и Ace Hashimoto выпустили песню «Vaporwaves» 14:44
Китаянка отправилась к доктору из‑за болей в ноге и узнала, что генетически она мужчина 14:41
В «старой» Москве под строительство храмов рассматриваются более 200 участков 14:06
«Великое лежание» Пахома и «Вселенская Вакцинация»: как прошла Масленица в Никола-Ленивце 13:43
Акционист, пробежавший голым по Красной площади, исчез. Его должны были доставить в психбольницу 13:01
Родственникам Джорджа Флойда выплатят 27 млн долларов 12:47
Martin Sanchez/Unsplash В России снова выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса
В России снова выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса 12:37
Мэтт Ривз объявил об окончании съемок «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном 12:24
Вышел трейлер «Розового облака». Это фильм о домашней самоизоляции, снятый до пандемии 11:35
«Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в истории. Он вышел в повторный прокат в Китае 10:42
Бургерная в Торонто переименовала пункты меню в честь офисных принадлежностей 9:53
Josh Redd/Unsplash Nike планирует увеличить число женщин на руководящих должностях до 45% к 2025 году
Nike планирует увеличить число женщин на руководящих должностях до 45% к 2025 году 9:08
Ученые научили нейросеть определять дипфейки по глазам на фото Вчера в 20:19
Лыжница Юлия Ступак заняла первое место в финале Кубка мира Вчера в 19:30
Задержание муниципальных депутатов, банк спермы на Луне и другие новости дня Вчера в 18:35 Дайджест
Инвестор Tesla подал иск против Илона Маска из‑за его «беспорядочных» твитов Вчера в 18:06
Dmitry Demidko/Unsplash Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов. Это очередной рекорд
Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов. Это очередной рекорд Вчера в 16:55
Билли Крудап покинул актерский состав «Флэша». А Марибель Верду — присоединилась к проекту Вчера в 16:36
Отключить рекламу

Китаянка отправилась к доктору из‑за болей в ноге и узнала, что генетически она мужчина

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:41

25-летняя девушка с востока Китая после похода к врачу узнала, что генетически она мужчина и интерсекс-человек, передает South China Morning Post. За год до этого
открытия она вышла замуж и пыталась забеременеть.

Пинпин (имя изменено) всегда считала себя женщиной, пока ей не сделали рентген травмированной лодыжки. Снимок показал, что кости девушки перестали развиваться в подростковом возрасте. После полного обследования выяснилось, что у нее нет матки и яичников, зато с рождения присутствует мужская Y-хромосома.

С рождения у девушки не было месячных, но она никогда не сомневалась в своем поле — у нее женская внешность и ее наружные половые органы соответствуют женским. Когда Пинпин была ребенком, гинеколог заверил ее маму, что это не более чем замедленное развитие организма. После неудачных попыток завести ребенка китаянка не стала обращаться к специалистам, поскольку смущалась.

Заместитель директора центра психического здоровья больницы Ху Шаохуа рассказал, что теперь Пинпин придется определится со своим гендером, и, если бы девушка узнала об этом раньше, процесс не был бы таким болезненным. «Чтобы восстановить социальную роль и восстановить семью, потребуется долгий кропотливый процесс под присмотром психологов», — сказал он. Но Пинпин за помощью пока не обращалась.

По словам экспертов, этот случай демонстрирует проблему сексуального образования в Китае. В китайских школах в рамках курса по биологии проводятся уроки полового воспитания, но из‑за неловкости преподаватели часто пропускают эту тему или проводят краткий экскурс.

События недели на afisha.ru
драма
Земля кочевников
Этапный фильм Хлои Чжао, которая еще зависла между авторским независимым кино и «Марвелом»
классика
Вивальди «Времена года»
Главный хит барокко с лучшим камерным ансамблем Москвы
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить