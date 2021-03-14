«Великое лежание» Пахома и «Вселенская Вакцинация»: как прошла Масленица в Никола-Ленивце

13 марта в арт-парке вблизи калужской деревни Никола-Ленивец прошла Масленица, посвященная пандемии коронавируса. В рамках праздника московский художник Сергей Пахомов, более известный как Пахом, устроил «Великое лежание», а в конце дня гости увидели «Вселенскую Вакцинацию» — организаторы праздника сожгли 24-метровый арт-объект «Замок корона-людоеда» из лозы.

Основатель парка Николай Полисский пообещал, что после сожжения «Замка» с вирусом будет покончено навсегда.

«Афиша Daily» собрала фотографии с большого празднования в Калужской области.