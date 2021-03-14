Акционист, пробежавший голым по Красной площади, исчез. Его должны были доставить в психбольницу

Ильи Качаева, который пробежал накануне голым по Красной площади, не оказалось в Психиатрической Клинической больнице № 1 им. Алексеева Н. А., куда его, по словам адвоката, должны были доставить. Об этом пишет «ОВД-инфо» со ссылкой на мать Качаева. Женщине сказали в клинике, что ее сына там «нет и не было».

Илья Качаев устроил 13 февраля в центре Москвы перформанс, который назвал «Сон смешного человека» по аналогии с одноименным рассказом Достоевского. В произведении писателя забитый и разочарованный в жизни человек попадает на планету открытых и здоровых людей. В своем перформансе Качаев хотел показать обратную ситуацию — как открытый и счастливый человек оказывается в стране забитых и разочарованных.