Акционист, пробежавший голым по Красной площади, исчез. Его должны были доставить в психбольницу

Ильи Качаева, который пробежал накануне голым по Красной площади, не оказалось в Психиатрической Клинической больнице № 1 им. Алексеева Н. А., куда его, по словам адвоката, должны были доставить. Об этом пишет «ОВД-инфо» со ссылкой на мать Качаева. Женщине сказали в клинике, что ее сына там «нет и не было».
Илья Качаев устроил 13 февраля в центре Москвы перформанс, который назвал «Сон смешного человека» по аналогии с одноименным рассказом Достоевского. В произведении писателя забитый и разочарованный в жизни человек попадает на планету открытых и здоровых людей. В своем перформансе Качаев хотел показать обратную ситуацию — как открытый и счастливый человек оказывается в стране забитых и разочарованных.
«Россия — страна скукоженных: людям приходится постоянно сжиматься — в метро, на работе и даже дома», — пояснил художник. Своим голым видом он также хотел показать противостояние человека как части природы с одной стороны и государства с другой.
Спустя полминуты после начала перформанса акциониста нагнали пять сотрудников полиции — они повалили его на снег рядом с Храмом Василия Блаженного и задержали. На полицейском автомобиле Качаева доставили в ОВД «Китай город», откуда, по словам адвоката Юлии Сычевой, его должны были увезти в психиатрическую клинику. Врачи посчитали, что акционист находится в состоянии психоза.