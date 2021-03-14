Родственникам Джорджа Флойда выплатят 27 млн долларов

Власти города Миннеаполиса выплатят 27 млн долларов семье Джорджа Флойда, погибшего при задержании. Об этом сообщает Associated Press.

Размер выплаты единогласным решением установили члены городского совета города. Инициативу предложили родственники Флойда для досудебного урегулирования иска за несколько недель до начала суда над офицером полиции. Предположительно, власти города согласились на досудебное решение конфликта, потому что суд мог постановить больший размер компенсации.

По словам адвоката Бенджамина Крампа, это самая большая сумма, «о возмещении которой удавалось договориться до начала судебного разбирательства по делу о смерти темнокожего». Миннеаполис также выплатит 500 тыс. долларов благотворительной организации, созданной после смерти Джорджа Флойда.

Джордж Флойд погиб при задержании 25 мая в Миннеаполисе. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать. После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия.