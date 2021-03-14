Мэтт Ривз объявил об окончании съемок «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Ривз опубликовал снимок ящика с предметами, которые были использованы на съемочной площадке. Среди них — хлопушка-нумератор, запечатанная в прозрачных пакет.

Режиссер Мэтт Ривз сообщил, что съемки фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли завершены. Об этом он рассказал в твиттере.

Съемки «Бэтмена» приходилось прерывать несколько раз в прошлом году. Работу над ним начали в феврале, но в марте процесс заморозили из‑за пандемии. В конце августа команда вернулась на площадку, но уже через несколько дней у Роберта Паттинсона обнаружили коронавирус, и команде снова пришлось взять паузу.

В начале октября стало известно, что премьеру «Бэтмена» отложили до 4 марта 2022 года, чтобы картина в прокате не столкнулась с «Дюной» Дени Вильнева. Одна из причин переноса — неубедительные сборы «Довода» Кристофера Нолана. За месяц он заработал в прокате по всему миру около 285 млн долларов при бюджете в 200 млн долларов.

Первый трейлер «Бэтмена» посмотреть можно здесь. Кроме того, можно ознакомиться фотографиями Готэма на съемочной площадке ленты.