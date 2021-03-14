Nike планирует увеличить число женщин на руководящих должностях до 45% к 2025 году

Компания Nike увеличит число женщин на управляющих должностях до 45% к 2025 году. Об этом говорится в официальном заявлении генерального директора компании Джона Донахью.

Бренд анонсировал цели по борьбе с гендерным и расовым неравенством, согласно которому число представителей расовых меньшинств среди руководящих сотрудников должно увеличиться до 35% к указанному сроку.

Компания уже достигла прогресса в увеличении количества женщин среди сотрудников компании по всему миру: с 48% в 2015 году до 49,5% в 2020-м. Доля представителей расовых меньшинств на управляющих должностях в американском представительстве Nike выросла с 15,9% в 2015 году до 29% в прошлом году. Кроме того, бренд выделит 125 млн долларов на поддержку предприятий, которые работают над преодолением расового неравенства внутри коллективов.

В корпорации будут действовать и новые экологические ориентиры, согласно которым к 2025 году выбросы парниковых газов на производстве компании снизятся на 70%, а продукция будет чаще подвергаться переработке или уходить на благотворительность.

В начале месяца вице-президент и генеральный менеджер Nike в Северной Америке Энн Хеберт уволилась после статьи, в которой говорилось, что ее сын занимается перепродажей кроссовок и использует для этого кредитную карту на ее имя. 19-летний Джо Хеберт управляет бизнесом по перепродаже фирменной обуви West Coast Streetwear. С помощью карты своей матери он приобретал эксклюзивные модели бренда для дальнейшей перепродажи на сумму более 100 тыс. долларов.