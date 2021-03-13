Ученые научили нейросеть определять дипфейки по глазам на фото

Ученые из Университета Буффало разработали алгоритм, который позволяет отличать настоящие портретные фотографии от дипфейков с точностью до 94%. Искусственный интеллект ориентируется на отражение в глазах, сообщает TNW.

Система анализирует роговицы, которые отзеркаливают источник света. Глаза расположены гораздо ближе друг к другу, чем к освещению, поэтому отражение на обеих зрачках практически идентично. Если на разных глаза узоры различаются — значит портрет был искусственно создан нейросетью.

На основании формы отражения алгоритм ставит оценку. Чем она ниже, тем больше вероятность того, что фотография — дипфейк. Однако компьютер может ошибиться, если человек не смотрел в камеру или портрет ретушировали.

Ранее исследователи научили нейросеть анализировать активность мозга и в соответствии с этими данными создавать изображение человека, которое окажется привлекательным для конкретных людей. Полученные портреты совпали с эстетическими критериями 86,7% добровольцев.