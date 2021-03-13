Задержание муниципальных депутатов, банк спермы на Луне и другие новости дня

Силовики ворвались на форум независимых депутатов «Муниципальная Россия» в день его открытия в Москве. По оценке одного из участников, полиция задержала около 200 человек.

Севастополь возглавил рейтинг по росту преступности среди российских регионов. За 2020 год в городе этот показатель вырос на 44%.

Спортивный арбитраж не разрешил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. В CAS заявили, что запрет касается любых песен, связанных с Россией.

Президент Беларуси прокомментировал фильм «Лукашенко. Золотое дно» канала Nextа. Он сказал, что это расследование — «калька с фильма о Путине».

Режиссер драмы про гомосексуальную пару «Супернова» Гарри Маккуин осудил российского прокатчика за вырезанную постельную сцену. Он заявил, что не давал разрешения и возражает против цензуры своего фильма в России.

Журнал Vanity Fair опубликовал материал «Семья секса, денег, наркотиков и предательства» про историю семьи Арми Хаммера. Авторы статьи уверены, что мужчины в ней жестоко обращаются с окружающими.

Ученые из Аризоны предложили создать банк спермы на Луне на случай конца света. Специалисты хотят отправить на спутник образцы клеток 6,7 млн видов организмов, среди которых есть клетки человека.

Антипремия в области кино «Золотая малина» объявила номинантов 2021 года. В списке оказались Брюс Уиллис, Роберт Дауни-младший и Энн Хэтэуэй.

В актерском составе «Флэша» произошли кадровые перестановки. Билли Крудап из проекта ушел, а Марибель Верду, напротив, присоединилась.

Death Row Records переиздаст на кассетах альбомы культовых рэперов в честь 30-летия лейбла. Среди них «All Eyez on Me» и «The Don Killuminati» Тупака, «Doggystyle» Снуп Догга и «The Chronic» Dr. Dre.

Лора Лес из группы 100 gecs выпустила клип на песню «Haunted». В ролике певица танцует с призраками в темном помещении.