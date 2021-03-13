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Билли Крудап покинул актерский состав «Флэша». А Марибель Верду — присоединилась к проекту

Виктория Шанина
Сегодня в 16:36

В актерском составе сольного фильма про Флэша от Warner Bros. произошли кадровые перестановки. Билли Крудап ушел из проекта, а Марибель Верду — присоединилась к нему. Об этом пишет Variety.

Крудап должен был исполнить роль отца главного героя Генри Аллена. Актер отказался от участия в проекте из‑за конфликтов, связанных с графиком съемок. В последний раз актер появлялся в киновселенной DC в «Лиге справедливости» 2017 года, где также сыграл отца Флэша.

По сюжету Генри Аллена посадили в тюрьму Айрон Хайтс после несправедливого обвинения в убийстве своей жены. Ее и сыграет актриса Марибель Верду.

Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 4 ноября 2022 года.

Ранее стало известно, что актерскому составу «Флэша» присоединится Бен Аффлек. Ради фильма студии Warner Bros. он вернется к роли Бэтмена.

В 2019 году команда сольного фильма о Флэше находилась в творческом конфликте. Исполнитель главной роли Эзра Миллер решил даже написать свой сценарий, так как был уверен, что тон повествования должен быть более мрачным.

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