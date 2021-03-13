Исследование: снижение уровня стресса помогает есть меньше фастфуда

Снижение уровня стресса приводит к более низкой тяге к фастфуду. Об этом говорится в результатах исследования ученых из Университета Огайо. Работа опубликована в журнале Science Daily.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 338 матерей от 18 до 39 лет с лишним весом и низким уровнем дохода. Им предложили пройти 16-недельную программу похудения, в рамках которой им не стали составлять рацион и запрещать что‑либо есть, а предложили сосредоточиться на снижении уровня стресса.

По словам ведущей исследовательницы Мэй-Вэй Чанг, ее команда повысила осведомленность добровольцев в том, какие факторы приводят к стрессу в их жизни, и рассказали женщинам, как достигать покоя.

«Дело не в том, что эти женщины не хотели питаться лучше. Просто когда ты не знаешь, как справиться со стрессом, ты настолько загружен, что перестаёшь беспокоиться о том, какой у тебя рацион», — сказала Чанг.

В результате участницы опыта стали есть меньше фастфуда и вредных снеков и даже не заметили, как это произошло. По словам ученых, снижение стресса на один балл по шкале его измерения приводит к снижению количества фастфуда в жизни человека почти на 7%.

Ранее ученые из Мичиганского университета выяснили, что люди с высоким уровнем самоконтроля медленнее стареют, дольше живут и обладают более крепким здоровьем. Обладающие так называемой силой воли, низкой импульсивностью и сознательностью, эффективнее справляются с финансовыми и социальными трудностями, а также лучше сохраняют молодость и здоровье.