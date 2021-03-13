Ученые предложили создать банк спермы на Луне на случай конца света

Специалисты хотят отправить на естественный спутник Земли образцы клеток 6,7 млн видов организмов, среди которых клетки человека. На аэрокосмической конференции Института инженеров электротехники и электроники выступил ученый Университета Аризоны Джекан Тханга, который заявил, что из‑за стихийных бедствий, засухи, астероидов и возможности ядерной войны на нашей планете сложилась нестабильная обстановка.

Ученые из Университета Аризоны предложили создать на Луне создать банк спермы на случай гибели Земли. Об этом сообщает New York Post.

По его мнению, будет безопаснее создать хранилище на территории спутника Земли, например, в лунных лавовых трубках. Эти тоннели находятся на глубине до 100 метров, что защищает их от радиации и резких перепадов температур. В банке можно хранить по 50 образцов репродуктивных клеток каждого вида.

Для их перевозки потребуется 250 запусков ракет. Для сравнения, на создание Международной космической станции 40 запусков. Это при том, что МКС находится на низкой околоземной орбите, то есть, гораздо ближе, чем Луна.

Ранее специалист по визуализации Энди Сондерс обнаружил на Луне два мяча для гольфа, которыми в 1971 году играл командир космического корабля «Аполлон-14» Алан Шепард. Эксперт использовал снимки поверхности спутника и архивное видео и выяснил, что мячи лежат в пыли неподалеку друг от друга. Шепард заявлял, что шары пролетели «мили, мили и мили», но на деле один мяч преодолел 22 метра и второй — 36,5.