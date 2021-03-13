Death Row переиздаст альбомы Тупака, Снуп Догга и Dr. Dre. Лейблу в 2022 году исполнится 30 лет

Death Row выпустит два альбома Тупака «All Eyez On Me» и «The Don Killuminati» (7 Day Theory), который он записал под псевдонимом Makaveli. На кассетах также выйдут «The Chronic» Дре и «Doggystyle» Снуп Догга.

Звукозаписывающая студия Death Row Records переиздаст на кассетах альбомы Тупака, Снуп Догга и Dr. Dre . Об этом сообщил лейбл Tapehead City в инстаграме.

Релиз состоится 20 апреля. Таким образом студия отметит 30-летие своей истории. Лейбл был официально основан 25 февраля 1992 года.

Аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке провел 15 сентября прошлого года первый в истории международный аукцион, полностью посвященный знаковым артефактам хип-хоп-музыки эпохи ее расцвета — с конца 1970-х до середины 1990-х. Среди самых интересных лотов — 22 любовных письма за авторством Тупака Шакура (он написал их в 16 лет), адресованных его школьной любви Кэти Лой в 87–88 годах. Стоимость этих писем оценивается в 60–80 тыс. долларов (4,5–6 млн рублей).