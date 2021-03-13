Севастополь возглавил рейтинг по росту преступности среди российских регионов

Генпрокуратура опубликовала рейтинг самых преступных регионов России. Наибольший прирост преступности зарегистрировали в Севастополе.

За прошлый год в Севастополе этот показатель вырос на 44%. На второй строчке списка оказался Петербург с увеличением прироста преступности на 26,1%. Следом идет Ленинградская область (12,8%), Алтай (11,6%) и Костромская область (10,4%).

В некоторых регионах ситуация, наоборот, улучшилась. В Чечне количество преступлений снизилось на 16,9%, в Северной Осетии — на 15%, в Адыгее — на 12,4%.

Рейтинг количества преступлений в 2020 году возглавила Москва — в столице было зарегистрировано более 146 тыс. случаев. В Московской области и Краснодарском крае — примерно по 73 тыс. преступлений. Пятерку замыкают Челябинская (63 тыс.) и Ростовская (61 тыс.) области.

Ранее другой крымский город Ставрополь занял третью строчку в рейтинге наиболее коррумпированных регионов России. Однако статистические данные не всегда показывают действительное количество взяток в регионе. Это зависит от различных факторов, в том числе от того, насколько тщательно скрываются преступления.