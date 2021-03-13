Президент Беларуси прокомментировал фильм «Лукашенко. Золотое дно» канала Nextа

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал расследование канала Nextа, в котором рассказывается о его предположительном многомиллионном имуществе. Его слова передает новостное агентство «Белта».

Лукашенко заявил, что информация, которую представили Nextа в ролике «Лукашенко. Золотое дно», — неправда, так как он «никогда себе не позволит украсть что‑то у людей». Однако отметил, что сам не смотрел фильм.

«Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет <…> Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине. Дворцы там, еще что‑то», — сказал политик.

Фильм «Лукашенко. Золотое дно» вышел 8 марта. Авторы видео обвинили президента в коррупции и рассказали о 18 объектах недвижимости, которые, предположительно, принадлежат Лукашенко. В ролике также упоминаются авто- и авиапарк, часы и золотые ручки.

Среди объектов недвижимости во владении президента оказались Дворец Независимости в Минске, база отдыха «Крупенино» в Витебской области и хутор «Вискули» в Брестской области. Эти резиденции, по словам авторов расследования, требуют десятки миллионов долларов на содержание ежемесячно.