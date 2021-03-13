В России пятый день подряд выявляют менее 10 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявили 9 908 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 114 заражений больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.