В России пятый день подряд выявляют менее 10 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявили 9 908 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 114 заражений больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 380 525. За последние сутки вылечились 12 868 человек, за все время — 3 985 897. За сутки умерли 475 пациентов, за весь период — 91 695.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 119 млн человек, 2,6 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29,3 млн). На втором месте — Бразилия (11,36 млн), на третьем — Индия (11,33 млн).