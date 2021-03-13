«Cекс, деньги наркотики и предательство»: Vanity Fair рассказал о семье Арми Хаммера

Журнал Vanity Fair опубликовал материал «Семья секса, денег, наркотиков и предательства», рассказывающий историю семьи Арми Хаммера, которого обвинили в склонности к БДСМ-практикам и каннибализму. Статья опубликована здесь.

В материале говорится, что прапрадед Хаммера, Юлиус, состоял в Коммунистической партии и отсидел в тюрьме Синг-Синг 12 лет за неудачно проведенный аборт. Сын Юлиуса, Арманд, тоже был связан с коммунистами и прожил в СССР, где завел жену, родившую ему ребенка.

Доктор Хаммер женился в третий в Лос-Анджелесе. Его супругой стала состоятельная женщина, обанкротившуюся компанию которой, Occidental Petroleum, он сделал невероятно успешной. Он пытался стереть из своей биографии коммунистические связи и даже нанял для этого специалистов. Доктор Хаммер начал дружить с влиятельными людьми, среди которых были принц Чарльз и сенатор Эл Гор-старший. У него был свой «Боинг-747», а еще однажды он убедил Китай одолжить властям Лос-Анджелеса двух панд для проведения Олимпийских игр. Кроме того, Хаммер, предположительно, был замешан в Уотергейтском скандале.

Издание отмечает, что у Арманда были авторитарные манеры в обращении с женщинами. Одна из его любовниц Марта Кауфман рассказала, что он заставил ее сменить имя, носить парик, очки и грим. На ее машине машине стояла прослушка, а сама она должна была подчиняться сексуальным требованиям Арманда, даже когда они были «крайне унизительными».

У Арманда было два сына — Джулиан и Майкл (отец актера). Их сестра, Кейси, рассказала, что ее семейная жизнь напоминала «плохой роман Стивена Кинга». В свой 26-й день рождения он убил из‑за игрального долга человека у себя дома. Она также призналась, что в детстве он домогался ее и вел себя агрессивно с близкими.

Из своего состояния в 180 млн долларов Арманд оставил Кейси и Джулиану всего по 250 тыс. долларов в наследство, а Майклу досталась большая часть, хотя во время оглашения завещания они узнали, что на указанных в документе Араманд выделил только 40 млн долларов.

Майкл тоже привлекал к себе проблемы. В 2005 году сгорело 21-комнатное поместье в Пасадене, в котором семья делала ремонт. Майкл однажды провел ночь в тюрьме за вождение в нетрезвом виде, а в 2011 году галерею, которой он владел, уличили в продаже контрафактных картин примерно на $70 миллионов. Его друзья рассказывали, что гордостью мужчины был «секс-трон», который он называл «стулом для шалостей». Он был высотой более двух метров, имел отверстие в сиденье, которое вело в клетку и умело крюк. На спинке «трона» красовался герб Хаммера.

Автор публикации Джули Миллер представила больше деталей секс-скандала, в котором оказался сам Арми Хаммер. Одна из любовниц Кортни Вучекович рассказывала, как актер долго уговаривал разрешить ему связать ее, и когда она наконец-то согласилась, то «очень пожалела об этом». Еще одна подруга, Пейдж Лоренцо, сообщила, что когда они встречались, артист был на мели, и ей приходилось везде платила за него. При этом он устанавливал для нее правила: «Что я могу делать, а что нет, с кем я могу встречаться, а с кем нет». Когда девушка встретилась с мамой Хаммера, та заявила, что ее сына просто «пытается забрать дьявол».

Миллер пообщалась с друзьями актера, которые осудили его поведение, но отметили, что не верят в его каннибальские практики.

В январе Арми Хаммера обвинили в склонности к БДСМ-практикам и каннибализму после публикации якобы его переписок с девушками. После этого артист отказался от роли в комедии «Брак по залету», где он должен был сыграть вместе с Дженнифер Лопес. Незадолго это этого в сети появились скриншоты сообщений, полученных несколькими девушками якобы от Хаммера. В них актер признается, что он «на 100% каннибал» и хочет выпить кровь подруг или съесть их. В феврале на фоне скандала американская холдинговая компания WME объявила о прекращении сотрудничества с Арми Хаммером.