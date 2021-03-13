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Лейбл Blue Note выпустит посмертный альбом Тони Аллена

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:23

Американский джазовый лейбл Blue Note Records анонсировал посмертный альбом «There Is No End» барабанщика и одного из признанных изобретателей афробита Тони Аллена. Об этом сообщает Pitchfork.

Продюсерами пластинки выступили сам Аллен, Винсент Тэгер и Винсент Торель. В нее войдет 14 песен, в записи которых приняли участие рэперы Дэнни Браун, Sampa the Great, Lava La Rue и другие.

Blue Note представил одну песню с релиза — «Cosmosis» со Скептой и поэтом Беном Окри. Аллен спродюсировал трек вместе с Реми Кабакой и Деймоном Албарном.

«There Is No End» выйдет 30 апреля, на годовщину смерти Тони Аллена. Музыкант скончался в прошлом году в возрасте 79 лет от аневризмы аорты.

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