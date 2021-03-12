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Глава СПЧ потребовал проверить законность выставки из человеческих тел на ВДНХ

Валерия Корниенко
Вчера в 23:02

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев потребовал дать правовую оценку открывшейся на ВДНХ выставке доктора Гюнтера фон Хагенса «Миры тела» (Body Worlds). Его заявление размещено на сайте ведомства.

«На мой взгляд, это очень некрасивая история. На искусство и научно-просветительскую деятельность, о которой говорят организаторы, не похоже <…> Использование тела умершего человека в России при соблюдении ряда условий допускается в медицинских, научных и учебных целях. В противном случае тело умершего подлежит погребению», — говорится в заявлении Фадеева.

Выставка, по его словам, нарушает федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Он отметил, что возрастной ценз выставки 12+.

«Выставка поездила по 35 странам и во многих была принята негативно. На организаторов подавали в суд, но суды не в пользу критиков — ведь тела были завещаны для этой инсталляции <…> Анатомические музеи есть во любом приличном медицинском институте, но там и контекст соответствующий. А здесь он совсем не медицинский», — считает глава СПЧ.

Анатомическая выставка «Миры тела» (Body Worlds) открылась на ВДНХ 12 марта. На экспозиции представлены человеческие трупы без кожи, обработанные особым способом и установленные в различные позы, а также отдельные внутренние органы людей.

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