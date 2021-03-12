Страны ЕС призвали смягчить ограничения на въезд иностранных туристов

Правительства ряда стран Евросоюза настаивают на смягчении ограничений на въезд для туристов, не входящих в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

О каких именно странах идет речь, не уточняется. Лидеры ЕС обсудят этот вопрос на саммите в конце марта, отмечает издание.

Евросоюз ввел запрет въезд из большинства стран в марте 2020 года. Однако на фоне растущего количества вакцинированных людей страны, зависящие от туризма, хотят скорректировать ограничения, чтобы ускорить восстановление экономики, говорят источники агентства.

Страны хотят перейти к системе, которая позволит путешествовать тем туристам, которые сделали прививку от COVID-19, переболели им или у них есть отрицательный результат.

Ранее Еврокомиссия пообещала 17 марта представить свой первый проект о введении в ЕС «паспортов вакцинации». Благодаря этим сертификатам к лету удастся снять многие ограничения на передвижения внутри Евросоюза, рассчитывают в ЕС.