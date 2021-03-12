СМИ: «Яндекс» собирается купить новый банк после срыва сделки с Тиньковым

«Яндекс» ведет переговоры о приобретении небольшого банка «Акрополь», владельцем которого является глава группы «Связной» Евгений Давыдович. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на четыре источника на платежном и банковском рынке.

По данным издания, сделка уже находится на одном из завершающих этапов. Договор купли-продажи компания и банк могут подписать уже в ближайшие дни. Сумма сделки не раскрывается.

Евгений Давыдович от комментариев отказался. В «Яндексе» сообщили изданию, что компания заинтересована в «получении банковской лицензии» и рассматривает все доступные варианты.

«Акрополь» занимает 323-ю строчку в рейтинге крупнейших банков «Интерфакс-100», а его активы оцениваются в 1,24 млрд рублей.

В сентябре прошлого года «Яндекс» предварительно договорился о покупке банка «Тинькофф» за 5,5 млрд долларов. Через месяц сделка сорвалась. Олег Тиньков заявил в письме сотрудникам, что изначально речь шла об объединении компаний, но «Яндекс» захотел просто купить банк.