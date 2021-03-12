Кейли Куоко сыграет певицу Дорис Дей в байопике от Warner Bros. и Berlanti Productions

Звезда «Теории Большого взрыва» Кейли Куоко сыграет главную роль в новом сериале от киностудий Warner Bros. и Berlanti Productions. Картина будет посвящена певице Дорис Дей, пишет Variety.

История будет основываться на биографии «Doris Day: Her Own Story» («Дорис Дей: ее собственная история»), которую А.Э.Хотчнер написал в 1976 году. Книга составлена из серии интервью певицы, поэтому отчасти считается автобиографией.

Помимо музыкальной карьеры Дей снималась в фильмах и активно боролась за права животных. В 1950-х и 1960-х годах она стала звездой экрана, несмотря на то что она придерживалась консервативных взглядов и ее образ не соответствовал тому времени.

Сериал расскажет также о драматичных отношениях в жизни Дорис Дей. Она была замужем четыре раза, а один из ее спутников даже влез в большие долги. Девушке пришлось начать работать на ненавистном телевидении, которое спасло ее от финансового краха.

В 2019 году Кейли Куоко вошла в десятку самых высокооплачиваемых актрис по мнению журнала Forbes. Девушка заработала 25 млн долларов.