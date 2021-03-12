«Седьмую студию» ликвидировали, The Weeknd объявил бойкот «Грэмми» и другие новости дня

«Седьмая студия» Кирилла Серебренникова ликвидирована по решению учредителей. Организация прекратила деятельность еще 22 декабря.

Навального увезли из СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. Теперь он будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове.

Новый худрук «Гоголь-центра» Алексей Агранович возмутился ксенофобскими комментариями в адрес Манижи, которая представит Россию на «Евровидении». Он назвал реакцию некоторых россиян на эту новость «обыкновенным фашизмом».

YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину», посчитав его потенциально «неприемлемым». Сервис также начал предупреждать зрителей о шокирующих сценах в нем.

Европейский парламент объявил Евросоюз «зоной, свободной для ЛГБТ». Это ответ на позицию Польши, которая называет себя «зоной, свободной от ЛГБТ».

РЖД запустили новый туристический маршрут выходного дня, который свяжет Москву, Великий Новгород и Углич. Он будет отправляться из Москвы по пятницам, в 21.24, и возвращаться обратно в воскресенье, в 23.29.

The Weeknd объявил бойкот «Грэмми», потому что альбом «After Hours» не получил ни одной номинации в этом году. Музыкант обвинил организаторов в коррупции и пообещал больше не выдвигать свои песни на конкурс.

Бренд Bratz создал куклу трансгендерной модели Аарон Филип в инвалидном кресле. Игрушка вошла в специальную коллекцию, приуроченную к Международному женскому дню.

Особняк обвиненного в секс-трафике Джеффри Эпштейна продали за 51 млн долларов. Деньги от продажи переведут предполагаемым жертвам финансиста.

К новостям из мира музыки. Imagine Dragons поделились двумя треками — «Follow You» и «Cutthroat», а Pharaoh — синглом «Всему свое время». Новые пластинки вышли у Славы КПСС, Гречки и кей-поп-певицы Rosé (у нее это дебютный сольник!).

Покрас Лампас продал на криптоаукционе Foundation фотографию своей работы на Чиркейской ГЭС. Лот ушел с молотка за 28,7 тыс. долларов (2,1 млн рублей).

Дакота Фэннинг и Эндрю Скотт сыграют главных героев в новой экранизации «Талантливого мистера Рипли». Премьера пройдет на сервисе Showtime, когда именно, пока неясно.

14 марта объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» устроит спецпоказы фильма Ларса фон Триера «Идиоты». Они пройдут в 28 городах в рамках ретроспективы к 65-летию культового датского режиссера.