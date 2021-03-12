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ТАСС: Алексея Навального перевели в колонию во Владимирской области

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:05

Алексея Навального перевели в исправительную колонию № 2 в городе Покров Владимирской области, где он будет отбывать наказание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Навального перевели из СИЗО „Кольчугино“, где он находился на карантине, в ИК-2 в Покрове, где он будет отбывать наказание», — заявил собеседник агентства.

При этом адвокаты оппозиционера утверждают, что в колонии не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Днем 12 марта стало известно, что Навального увезли из изолятора в Кольчугино в неизвестном направлении. Там он находился в полной изоляции с 3 марта.

Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская Тишина» 25 февраля. О том, что он будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове, несколько СМИ сообщили еще 27 февраля.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.

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