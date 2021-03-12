Джек Харлоу и Крис Браун танцуют в джунглях под трек «Already Best Friends»

Номинированный на «Грэмми» Джек Харлоу выпустил клип на песню «Already Best Friends» вместе с Крисом Брауном. За 20 часов ролик собрал более 800 тыс. просмотров и 70 тыс. лайков.
Музыканты устроили вечеринку в джунглях под светом красного и синего неона. Видео длится три минуты, и почти все это время музыканты танцуют или плавают в джакузи.
Ролик был снят в мексиканском городе Тулуме. Режиссером стал Ace Pro, который работал с Джеком Харлоу над клипом к песне «Way Out», записанной совместно с Big Sean.
Церемония награждения «Грэмми» пройдет онлайн 14 марта. Номинанты были объявлены еще в конце ноября 2020-го. Фаворитами стали Бейонсе, Тейлор Свифт и Дуа Липа — каждая из них может рассчитывать на пять статуэток.