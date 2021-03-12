Джек Харлоу и Крис Браун танцуют в джунглях под трек «Already Best Friends»

Номинированный на «Грэмми» Джек Харлоу выпустил клип на песню «Already Best Friends» вместе с Крисом Брауном. За 20 часов ролик собрал более 800 тыс. просмотров и 70 тыс. лайков.

Музыканты устроили вечеринку в джунглях под светом красного и синего неона. Видео длится три минуты, и почти все это время музыканты танцуют или плавают в джакузи.