В Петербурге сделают углубление под «Мостом глупости», чтобы наконец-то смогли проезжать «газели»

Проезд под мостом с надписью «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не проедет!», который находится на пересечении Ленсоветовской дороги и Софийской улицы, будет закрыт на два месяца — с 13 марта по 15 мая 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Такое решение было принято из‑за большого количества аварий с участием малого грузового транспорта, уточнили в комитете. За два месяца планируется восстановить часть моста, которая повреждена ударами автомобилей.

После этого дорогу под мостом хотят сделать глубже, чтобы увеличить габарит проезда с 2,7 до до 4,5 метров, сообщает «Фонтанка». По данным издания, сроки окончательного ремонта не определены, а запрет на проезд под мостом могут продлить.

«Мост глупости» построили в 2009 году. Проехать под ним могут транспортные средства высотой не более 2,7 метра — то есть легковушки и некоторые модели грузовиков. «Газели» с крытым кузовом к таким не относятся: они либо застревают под мостом, либо лишаются своих частей.

У моста есть свой твиттер-аккаунт, где ведут подсчет невнимательных водителей. На сегодняшний день под ним застряли уже 204 грузовые машины. Причем последние две врезались сразу после объявления о закрытии движения под мостом.